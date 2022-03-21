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الحالة الثانية خلال 72 ساعة.. العثور على جثة امرأة مرمية بمكب نفايات شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-21T18:00:02+0000
الحالة الثانية خلال 72 ساعة.. العثور على جثة امرأة مرمية بمكب نفايات شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالعثور على جثة تعود لامرأة مجهولة الهوية، شرقي بغداد، في حادثة هي الثانية من نوعها في ظرف 3 أيام فقط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية قرب مكب للنفايات وعليها اثار اطلاقات نارية بمنطقة الرأس، في منطقة بغداد الجديدة، شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أن " قوة أمنية نقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة".

وتعد هذه الحادثة الثانية إذ شهدت بغداد، في 18 آذار الجاري العثور على جثة رجل مجهول الهوية في الثلاثينات من عمره، مرمية أيضا قرب مكب للنفايات، شرقي العاصمة.

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