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الجيش يُجهز على "والي" قره جوخ و3 من مرافقيه

Category: أمـن

Date: 2021-09-10T17:02:09+0000
الجيش يُجهز على "والي" قره جوخ و3 من مرافقيه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتمكن قوات الجيش العراقي، يوم الجمعة، من قتل قيادي في تنظيم داعش وثلاثة من مرافقيه في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من فرقة المشاة الـ14 بالجيش العراقي قتلت والي منطقة قره جوخ التابعة لقضاء مخمور مع 3 من مرافقيه بعملية عسكرية انطلقت مساء اليوم".

وأضاف المصدر أن "قوات الجيش عثرت على جثة الوالي مع أحد مرافقيه، فيما لاتزال جثتان داخل أحد الأنفاق".

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، بإحباط هجوم وقتل "إرهابي" على مقربة من جبال قرة جوغ، مشيرا إلى أن قوات الجيش تواصل تمشيط المنطقة بحثا عن اثنين آخرين.

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