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الجيش يُجهز على قتلة مهندس في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2020-12-19T20:12:15+0000
الجيش يُجهز على قتلة مهندس في الأنبار

شفق نيوز/  أفادت قيادة عمليات الأنبار ومصدر أمني يوم السبت بأن قوات الجيش قتلت اثنين من عناصر داعش قالت إنهما متورطان في اغتيال مهندس بالمحافظة.

وأعلن قائد عمليات محافظة الأنبار غربي العراق اللواء الركن ناصر الغنام في بيان مقتضب، "مقتل الارهابيين اللذين قاماا بقتل المهندس عامر جدعان في قضاء الرطبة قبل فترة، بعملية امنية في الصحراء الغربية".

من جانبه، أوضح مصدر أمني في الجيش العراقي لوكالة شفق نيوز، أنه قوات الجيش قتلت عنصري داعش خلال عمليات تطهير صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار من بقايا تنظيم داعش.

يذكر أن المهندس المغدور عامر جدعان قد تم اختطافه مؤخراً في منطقة 160 كم غربي المحافظة وقتله ورمي جثته في وادي حوران.

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