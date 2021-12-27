الجيش يقتل "إرهابيين" اثنين ويصل لمكان المختطفين بجبال حمرين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، مقتل "ارهابيين" اثنين من عناصر داعش خلال اشتباكات في جبال حمرين بديالى، مشيرة إلى أن العثور على وكر للتنظيم بداخله اثنين من المختطفين أحدهما مقتول والآخر مصاب.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب وخلال تقدمها للبحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين، اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنها تمكنت "من قتل إرهابيين إثنين، كما عثرت على وكر للإرهابيين بداخله إثنين من المختطفين احدهما مقتول والآخر مصاب".

وأشارت الخلية إلى "تخصيص جهد جوي من قبل قيادة عمليات ديالى ونقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج"، منوهة إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب مازال مستمرا بالعملية ضمن محوره.