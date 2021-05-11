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الجيش العراقي يقتل خمسة انتحاريين لداعش في نينوى .. صور

Category: أمـن

Date: 2021-05-11T12:49:19+0000
الجيش العراقي يقتل خمسة انتحاريين لداعش في نينوى .. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، عن قتل خمسة انتحاريين في تنظيم داعش بمداهمة مقر لهم في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفق معلومات استخباراتية دقيقة وباشراف قائد عمليات نينوى وفرقة المشاة السادسة عشرة وآمر اللواء 76، تمكن اللواء في الفرقة ضمن قيادة عمليات نينوى وبعملية استباقية نوعية، من مداهمة أحد اوكار عصابات داعش الإرهابية يضم نفقاً تحت الأرض في قرية خربة الطير ضمن قاطع المسؤولية".

واضافت، "بعد محاصرة النفق من قبل قواتنا الأمنية وتدميره بالكامل حاول خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة الهروب وتم قتلهم والاستيلاء على أسلحتهم التي كانت بحوزتهم".

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