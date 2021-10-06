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الجيش يقتل ثلاثة عناصر من داعش جنوب الموصل .. صور

Category: أمـن

Date: 2021-10-06T05:50:43+0000
الجيش يقتل ثلاثة عناصر من داعش جنوب الموصل .. صور

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول يوم الأحد بأن قوات الجيش تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش جنوبي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال اللواء رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من فرقة المشاة السادسة عشرة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من قتل ثلاث إرهابيين بعد رصد تحركاتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة حمام العليل مقالع العريج.

وأوضح أن هؤلاء الإرهابيين "كانوا موجودين داخل مضافة تابعة لهم في المقالع ولازالت القوة مستمرة بالبحث والتفتيش عن العناصر الاخرى".

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