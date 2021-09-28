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مقتل (ابو رحمة) المسؤول العسكري لداعش بجزيرة غرب سامراء

Category: أمـن

Date: 2021-09-28T08:13:39+0000
مقتل (ابو رحمة) المسؤول العسكري لداعش بجزيرة غرب سامراء

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء بقتل أحد الإرهابيين البارزين بتنظيم داعش في منطقة القادرية شمال مدينة سامراء.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن إحدى دوريات الفوج الثالث للّواء الثالث عشر شرطة اتحادية قيادة عمليات سامراء، تمكنت من قتل الإرهابي (ا.ع.ا.ا.ا) المكنى (ابو رحمة)، المسؤول العسكري لجزيرة غرب سامراء.

ووفقا للبيان فإن وقع ذلك خلال الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين أثناء محاولتهم سرقة المحال التجارية في منطقة القادرية شمال سامراء، هذا ولازالت القوة مستمرة بالبحث عن الإرهابيين الآخرين اللذين لاذا بالفرار .

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