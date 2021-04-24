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الجيش يفجر عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

Category: أمـن

Date: 2021-04-24T10:56:43+0000
الجيش يفجر عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

شفق نيوز/ اعلنت الفرقة الخامسة في الجيش العراقي، يوم السبت، تفجير عبوة ناسفة خلال عملياتها الامنية في مناطق حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر اعلامي في الفرقة لوكالة شفق نيوز، ان الجهد الهندسي لفرقة المشاة الخامسة فجر عبوة ناسفة تم العثور عليها خلال واجب امني نفذه اللواء ٧٤ بالاشتراك مع فوج طوارئ ديالى السادس لدهم وتفتيش بساتين مناطق "الكبة" و"بودجة" و"ابو خنازير" شمال شرقي ديالى.

واضاف ان قوات اللواء 74 تواصل عملياتها بإشراف ومشاركة امر اللواء العقيد الركن حسام الدين جبار مهاوي، تنفيذا للأوامر الصادرة من قيادة عمليات ديالى وقيادة فرقة المشاة الخامسة.

واطلقت التشكيلات الامنية والحشد الشعبي صباح اليوم، عمليات امنية شاملة ضمن مناطق حوض الوقف الممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا بحثا عن جيوب وبؤر لداعش.

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