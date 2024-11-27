الجيش يعتقل 12 مشتبه بهم بتمويل داعش من قرية كوردية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال 12 شخصاً من قرية كوردية جنوبي المحافظة، يشتبه بأنهم متورطين بتمويل تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش رصدت عبر الكاميرات الحرارية حركة لعنصرين من تنظيم داعش كانا يقومان بنقل مواد غذائية على دراجة نارية في أطراف قرية (حفتخار) التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك".

وأضاف أنه "على إثر ذلك تحركت قوة من الجيش واعتقلت 12 شخصاً يشتبه بأنهم متورطين بتمويل عناصر داعش"، مشيراً إلى أن "المعتقلين حالياً قيد التحقيق فيما باشرت بعملية أمنية واسعة بحثاً عن عنصري داعش".