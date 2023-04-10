الجيش يعالج تحركات لداعش قرب خان بني سعد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الاثنين، ان قوات الجيش عالجت تحركات لداعش قرب ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الكاميرات الحرارية التابعة للفوج الأول لواء مغاوير عمليات ديالى رصدت تحركات لمجموعة من عناصر داعش قرب نقطة امنية تابعة للفوج".

واضاف ان "قوات الجيش أطلقت النار على عناصر داعش واجبرتهم على الفرار"، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر او إصابات بشرية.

وتشهد ديالى استقرارا امنيا ملحوظا خلال العام الحالي ولم تسجل أي تعرضات أو هجمات مؤثرة.