الجيش يعالج تحركات لداعش في أطراف خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بقيام قوات الجيش بمعالجة تحركات لمسلحي داعش في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش رصدت تحركات لمسلحي داعش في محيط سيطرة كباشي بين خانقين وجلولاء شمال شرقي ديالى، واطلقت النار عليهم واجبرتهم على الفرار دون أي خسائر او اصابات".

واضاف ان "قوات الجيش قامت أيضا بتأمين المناطق الحيطة".

وتتعرض مناطق اطراف خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) لهجمات متكررة بسبب قربها من تلال حمرين والفراغات الامنية في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة.