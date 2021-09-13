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الجيش يعالج تحركات لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-09-13T18:22:51+0000
الجيش يعالج تحركات لداعش بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمعالجة تحركات لداعش بين حدود العظيم شمالي ديالى ومحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الفرقة الاولى من الجيش رصدت بالكاميرات الحرارية تحركات لداعش بين اطراف العظيم قرب قرية البو خيال وحدود صلاح الدين".

وأكد أن "قوات الجيش عالجت التحركات بالمدفعية والأسلحة المتوسطة دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بين عناصر داعش الذين حاولوا التسلل نحو اطراف العظيم".

وتعرضت ناحية العظيم أمس لهجوم مزدوج استهدف نقاطاً أمنية للجيش وخلف ٥ ضحايا ومصابين من قوات الجيش.

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