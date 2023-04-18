الجيش يصد هجوماً لداعش على قرية زراعية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بصد هجوم استهدف قرية زراعية في اطراف ناحية كنعان جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن "عناصر من داعش حاولت ليلة امس التعرض لنقطة أمنية تابعة للواء الرابع _الفوج الرابع مغاوير عمليات ديالى في قربة(صكوك) جنوب ناحية كنعان 18 كم جنوب شرق بعقوبة وردت عليها قوات الجيش باسلحة متوسطة دون أي خسائر أو إصابات بشرية".

وأضاف، أن "قوات من الجيش وصلت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش في محيطه وسط استنفار وتكثيف التواجد الأمني".

وتشهد ديالى استقراراً أمنياً في عموم المناطق الساخنة ولم تسجل اي هجمات او تعرضات مؤثرة منذ أشهر طويلة.