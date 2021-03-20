الجيش  يدمر عدة اهداف لداعش شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بتدمير أربعة اهداف لداعش في مناطق حوض شمالي جلولاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي قصفت بالمدفعية اهدافاً لداعش في بساتين "زور الشيخ بابا" شمالي ناحية جلولاء ضمن عمليات تطهير تلك المناطق من بؤر واوكار داعش المتخفية هناك منذ عدة سنوات.

واكد ان الضربات اسفرت عن تدمير أربعة اهداف عبارة عن اوكار ومضافات لعناصر التنظيم تحتوي على مواد حربية ومؤن غذائية ومستلزمات اخرى.

وفي نفس السياق، اشار المصدر الى استمرار عمليات التجريف وفتح ممرات الرصد والكشف لمنع عناصر داعش من العودة للبساتين وشن هجمات صاروخية او بعبوات ناسفة تستهدف القرى الزراعية.

وتواصل قوات الامن والحشد الشعبي عمليات تطهير حوض شمالي جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة من اوكار وبؤر داعش على الرغم من اعتراضات الأهالي على عمليات التجريف وفتح ممرات داخل البساتين.

يذكر ان مناطق شمال شرق ديالى بين جلولاء وخانقين من جهة وحدود اقليم كوردستان من جهة اخرى تشهد ومنذ عام 2017 انهياراً وانحدراً امنياً وهجمات شبه يومية بسبب انسحاب البيشمركة من المواقع الساخنة وما خلفته من فراغات تحولت الى بؤر واوكار خطيرة لتنظيم داعش.