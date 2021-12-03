سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش يحبط هجوماً لداعش شمال شرقي ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-12-03T18:19:49+0000
الجيش يحبط هجوماً لداعش شمال شرقي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بأن قوات الجيش العراقي أحبطت مساء يوم الجمعة هجوما لمسلحي تنظيم داعش في شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة من عناصر داعش هاجمت بأسلحة القنص نقطة أمنية تابعة للفوج الرابع - لواء ٥٣ للجيش العراقي في أطراف قرية كشكول التابعة لناحية قره تبه (١١٣ كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف أن "قوات الجيش اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار دون أي خسائر أو اصابات بشرية أو مادية".

وتتعرض المناطق الساخنة في ديالى خلال الأعوام الأخيرة لهجمات ليلية متكررة تستهدف نقاط أمنية أو مناطق سكنية.

related

سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

Date: 2020-12-05 17:55:51
سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

Date: 2021-09-25 20:53:14
بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

Date: 2021-10-26 19:04:52
داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

Date: 2021-10-26 19:55:32
هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-02-04 08:51:29
سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

ارتفاع حصيلة الهجوم الدامي على قرية "الرشاد" في ديالى

Date: 2021-10-27 06:20:18
ارتفاع حصيلة الهجوم الدامي على قرية "الرشاد" في ديالى

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

جرحى في صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار

Date: 2021-07-02 02:07:34
جرحى في صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار