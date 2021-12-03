الجيش يحبط هجوماً لداعش شمال شرقي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بأن قوات الجيش العراقي أحبطت مساء يوم الجمعة هجوما لمسلحي تنظيم داعش في شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة من عناصر داعش هاجمت بأسلحة القنص نقطة أمنية تابعة للفوج الرابع - لواء ٥٣ للجيش العراقي في أطراف قرية كشكول التابعة لناحية قره تبه (١١٣ كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف أن "قوات الجيش اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار دون أي خسائر أو اصابات بشرية أو مادية".

وتتعرض المناطق الساخنة في ديالى خلال الأعوام الأخيرة لهجمات ليلية متكررة تستهدف نقاط أمنية أو مناطق سكنية.