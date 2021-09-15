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الجيش يحبط هجوماً صاروخياً كبيراً على معسكر للقوات التركية بنينوى ومناطق بالإقليم (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-09-15T08:52:02+0000
الجيش يحبط هجوماً صاروخياً كبيراً على معسكر للقوات التركية بنينوى ومناطق بالإقليم (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بإحباط الجيش العراقي محاولة شن هجوم صاروخي كبير كان يستهدف في الغالب معسكرا للقوات التركية وأراضي إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من الفرقة ١٦ بالجيش العراقي، تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود منصات إطلاق صواريخ في منطقة الشلالات قرب مجمع زيونة السكني".

وأضاف، أن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة والوكالات الأمنية تحركت على الفور الى المنطقة، وخلال البحث، عُثر على (8) صواريخ مع منصات إطلاق نوع كراد، و(6) صواريخ معدة للإطلاق باتجاه معسكر زليكان (يتمركز فيه قوات تركية) وأراضي إقليم كردستان، وصاروخين على الأرض".

ويقع مجمع زيونة السكني في أطراف الجانب الأيسر من الجهة الشمالية، حيث ينتشر اللواء 30 من الحشد الشعبي، وفق المصدر الأمني.

وكان مطار أربيل الدولي قد تعرض إلى هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين بعد منتصف ليل السبت - الأحد، دون وقوع أضرار أو إصابات.

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