سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش يحبط محاولة تسلل عائلة سورية الى العراق ويضبط اعتدة

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T11:57:42+0000
الجيش يحبط محاولة تسلل عائلة سورية الى العراق ويضبط اعتدة

شفق نيوز/ القت فرقة المشاة الخامسة عشرة في الجيش العراقي، يوم الاحد، القبض على عائلة حاولت التسلل الى داخل الأراضي العراقية عبر الحدود السورية.

واشار بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفوج الأول في لواء المشاة الحادي والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة تمكنت من إلقاء القبض على إحدى العوائل اثناء محاولتها اجتياز الحدود بعد ان تم رصدهم بواسطة الكاميرات الحرارية حيث تم متابعتهم وهم يحاولون عبور الساتر الحدودي في منطقة جلبارات وتبين بأنهم عائلة سورية مكونة من(2) نساء و(6) أطفال سيتم تسليمهم إلى مركز شرطة ربيعة".

وفي سياق منفصل، اشار البيان الى أن "قوة عسكرية خرحت بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية جنوب ناحية العياضية التابعة الى قضاء تلعفر، وبعد البحث والتفتيش تم العثور على قنبرة هاون عيار 82 ملم(13)، قذيفة مدفع عيار 120 ملم عدد(3)، مقذوف مدفعية عيار 155ملم عدد(2)، قنبرة هاون عيار (120) ملم عدد(11) تمت معالجة وتفجير وتفجير المواد من قبل مفرزة المعالجة

related

توقيف ضابط وجنود عراقيين بتهمة قتل متظاهرين في الناصرية

Date: 2021-04-05 09:06:51
توقيف ضابط وجنود عراقيين بتهمة قتل متظاهرين في الناصرية

قناص يُردي جنديين عراقيين في ديالى

Date: 2021-01-11 18:41:11
قناص يُردي جنديين عراقيين في ديالى

إصابة جنديين عراقيين بهجوم وانفجار قرب خانقين

Date: 2021-04-28 19:49:35
إصابة جنديين عراقيين بهجوم وانفجار قرب خانقين

قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

Date: 2021-02-13 15:30:01
قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

Date: 2020-12-09 18:07:42
سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

تداعيات كمين "المسحك".. طوز خرماتو تستنفر "استخباريا" تحسبا لهجمات داعشية

Date: 2020-11-23 09:29:56
تداعيات كمين "المسحك".. طوز خرماتو تستنفر "استخباريا" تحسبا لهجمات داعشية

بسبب كورونا .. الجيش العراقي ينسب العمل بنظام الاجازات بتسع نقاط

Date: 2020-03-21 13:01:05
بسبب كورونا .. الجيش العراقي ينسب العمل بنظام الاجازات بتسع نقاط

الجيش العراقي يصد هجوماً لداعش قرب خانقين

Date: 2020-10-04 19:00:58
الجيش العراقي يصد هجوماً لداعش قرب خانقين