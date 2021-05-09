الجيش يحبط محاولة تسلل عائلة سورية الى العراق ويضبط اعتدة

شفق نيوز/ القت فرقة المشاة الخامسة عشرة في الجيش العراقي، يوم الاحد، القبض على عائلة حاولت التسلل الى داخل الأراضي العراقية عبر الحدود السورية.

واشار بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفوج الأول في لواء المشاة الحادي والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة تمكنت من إلقاء القبض على إحدى العوائل اثناء محاولتها اجتياز الحدود بعد ان تم رصدهم بواسطة الكاميرات الحرارية حيث تم متابعتهم وهم يحاولون عبور الساتر الحدودي في منطقة جلبارات وتبين بأنهم عائلة سورية مكونة من(2) نساء و(6) أطفال سيتم تسليمهم إلى مركز شرطة ربيعة".

وفي سياق منفصل، اشار البيان الى أن "قوة عسكرية خرحت بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية جنوب ناحية العياضية التابعة الى قضاء تلعفر، وبعد البحث والتفتيش تم العثور على قنبرة هاون عيار 82 ملم(13)، قذيفة مدفع عيار 120 ملم عدد(3)، مقذوف مدفعية عيار 155ملم عدد(2)، قنبرة هاون عيار (120) ملم عدد(11) تمت معالجة وتفجير وتفجير المواد من قبل مفرزة المعالجة