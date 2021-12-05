الجيش يحبط تعرضاً لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاحد، بإحباط تعرض لعناصر تنظيم داعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا نقطة أمنية للجيش في أطراف قرية نوفل شمالي قضاء المقدادية، إلا أن قوات الجيش تصدت لهم واجبرتها على الفرار".

واضاف أن "عبوة ناسفة انفجرت على الطريق المؤدي لقرية نوفل دون أي خسائر أو اصابات بين صفوف الجيش".

وتتعرض مناطق شمالي المقدادية ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة لقربها من تلال حمرين اكبر معاقل التنظيمات المسلحة إلى جانب تواجد بؤر لداعش في القرى والقصبات الزراعية الوعرة.