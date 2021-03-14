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الجيش يتعقب مخابئ داعش في جبال بادوش(صور)

Category: أمـن

Date: 2021-03-14T20:24:58+0000
الجيش يتعقب مخابئ داعش في جبال بادوش(صور)

شفق نيوز / نفذت القطعات العسكرية، يوم الأحد، عملية تعقب لمخابئ وأوكار تنظيم داعش في جبال بادوش غرب مدينة الموصل.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، "قوة من فرقة المشاة السادسة عشر، نفذت اليوم عملية تدقيق أمني في القرى المحيطة بجبال بادوش، مع تمشيط لمساحات واسعة في هذه السلسلة الجبلية، بحثاً عن مخابئ وأوكار عناصر داعش".

وأوضح المصدر، أن "هذه العملية جاءت لوجود معلومات استخبارية، حول نشاط لعناصر داعش في هذه الجبال، بالاضافة إلى تواجد عدد منهم في جبال الشيخ إبراهيم قرب منطقة المحلبية الواقعة غربي الموصل".

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