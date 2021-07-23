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الجيش يتسلم أمن مدينة الصدر بدلاً من الشرطة الاتحادية

Category: أمـن

Date: 2021-07-23T19:44:41+0000
الجيش يتسلم أمن مدينة الصدر بدلاً من الشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الجمعة، بعودة قوات الجيش لتسلم أمن مدينة الصدر شرقي بغداد بدلا من قوات الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الجيش عادت إلى مدينة الصدر لتكون القوة الماسكة بدلا من اللواء الرابع شرطة اتحادية".

وأضاف أن هذا التغيير يأتي على خلفية التفجير الأخير في مدينة الصدر.

وكان انتحاري من تنظيم داعش قد فجر نفسه داخل سوق شعبية مكتظة في مدينة الصدر مساء الاثنين الماضي، ما تسبب بمقتل 30 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أمر بتوقيف آمر الفوج الأول التابع للواء الرابع في الشرطة الاتحادية على خلفية التفجير.

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