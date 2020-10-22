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الجيش وسكان مدنيون يحبطون هجوماً ويعتقلون داعشياً في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-22T18:14:32+0000
الجيش وسكان مدنيون يحبطون هجوماً ويعتقلون داعشياً في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بديالى باحباط هجوم لعناصر داعش يوم الخميس استهدف قرية في ناحية جلولاء الواقعة على بعد 70 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الجيش والسكان المدنيين تصدوا لهجوم شنه عناصر داعش على قرية ام الحنطة (15 كم شمالي جلولاء) واشتبكوا معهم ومنعوهم من التقدم نحو القرية".

وأشار المصدر إلى إلقاء القبض على أحد عناصر داعش بعد إصابته بجروح.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بوقت سابق، بأن "عناصر داعش هاجمت قرية أم الحنطة بقذائف الهاون وأسلحة القنص، وردت عليها قوات الجيش المرابطة وكذلك سكان القرية".

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابات أمنية منذ أكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.


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