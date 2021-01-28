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الجيش والمخابرات العراقية ينفذان عملية أمنية مُباغتة جنوبي كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-01-28T06:49:46+0000
الجيش والمخابرات العراقية ينفذان عملية أمنية مُباغتة جنوبي كركوك

شفق نيوز/ شرعت قوة مشتركة اليوم الخميس في عملية أمنية جنوبي محافظة كركوك، وفقاً لخلية الأعلام الأمني

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من اللواء ٤٥ بالجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني نفذت عملية أمنية استباقية مُباغتة ، فجر اليوم، في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك.

واوضح البيان ان "هذه العملية تهدف الى حرمان عناصر داعش الإرهابية من إيجاد اي موطئ قدم في هذه المنطقة او المناطق القريبة الاخرى".

وأعلن جهاز الامن الوطني في محافظة كركوك يوم الاربعاء عن إحباط مخطط لإستهداف المحافظة عبر هجمات مسلحة تشنها خلايا تنظيم داعش.

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