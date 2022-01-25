الجيش والشرطة يتحركان لكشف ملابسات استهداف مضيف الحلبوسي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتوجه قوات الجيش والشرطة مساء يوم الثلاثاء إلى قضاء الكرمة لكشف ملابسات استهداف صاروخي طال مضيف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة قضاء الكرمة وبرفقة قوة من قيادة عمليات الأنبار، توجهت لمنطقة ذراع دجلة وفتحت تحقيقا بكيفية وهوية منفذي الهجوم بالصواريخ على قضاء الكرمة ومحيط مضيف الحلبوسي".

وأضاف أن "معلومات استخبارية وردتنا تفيد بتحركات لعناصر داعش في تلك المناطق منذ ثلاثة أيام، ويجري التأكد منها".

وأشار المصدر إلى أن "الفرقة الواصلة إلى مكان إطلاق الصواريخ عثرت على راجمة الصورايخ".

كما أفاد المصدر بأن "قائد عمليات الانبار وقائد الفرقة العاشرة ومدير شرطة الانبار ومدير شرطة الكرمة وافواج طوارئ الشرطة في القضاء، وقائممقام الكرمة يعقدون اجتماع مغلقا في مبنى القائممقامية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإطلاق مجهولين أربعة صواريخ على مضيف الحلبوسي بالكرمة، ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

ويأتي الهجوم الأخير بعد ساعات قليلة من قرار حاسم أصدرته المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان الأولى التي شهدت انتخاب الحلبوسي رئيسا للمجلس لولاية ثانية.

وتكررت الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب في بغداد وكركوك والأنبار خلال الفترة القليلة الماضية، وتستهدف بالتحديد القوى السنية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.