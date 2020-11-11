الجيش والحشد يستكملان عملية عسكرية تهدف لتدمير أنفاق داعش غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاربعاء، عن انطلاق الصفحة الثانية من عملية "لبيك يا رسول الله" التي تهدف لتدمير أنفاق تنظيم داعش غربي العراق.

وقالت مديرية الإعلام في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي متمثلة بالألوية (١٣ ، ١٧،١٨ ،١٩،٣٧) بالإضافة لحشد محافظة الانبار وكافة المديريات والمعاونيات الساندة في هيئة الحشد، و بمشاركة الجيش المتمثل بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية انطلقت بالصفحة الثانية من عملية "لبيك يا رسول الله" غرب الانبار".

وأوضح أن "العملية تهدف لتدمير الأنفاق والمضافات التي يستغلها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، في هذه المنطقة التي تمتاز بوعورتها جغرافيا".