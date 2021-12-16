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الجيش والحشد يحبطان هجوماً لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-12-16T18:35:44+0000
الجيش والحشد يحبطان هجوماً لداعش في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإحباط تعرض لداعش استهدف الجيش والعراقي والحشد الشعبي، في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عناصر من داعش هاجمت أحد النقاط المشتركة ما بين (الفوج الأول لواء مشاة ٤ من الفرقة الأولى) جيش عراقي و(الفوج الثاني من لواء نداء ديالى) حشد عشائري، في قرية أبو موسى التابعة إلى قضاء المقدادية، بواسطة سلاح القنص".

وأضاف المصدر، أن "قوات الجيش والحشد تصدت للمهاجمين وتم معالجتهم دون حدوث أي أضرار مادية أو خسائر بشرية، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتتعرض القواطع الأمنية الساخنة في ديالى، لتعرضات ليلية مستمرة تستهدف نقاط المرابطة أو المفارز والدوريات الثابتة،

في سياق آخر، ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "صبياً من مواليد 2006 لقي مصرعه بانفجار بندقية صيد (كسرية) أثناء تنظيفها في حقل للدواجن، ضمن ناحية كنعان ١٨ كم شرق بعقوبة".

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