الجيش والبيشمركة يحاصران قرابة "80 داعشياً" في أرض "محرمة"

شفق نيوز/ كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ملا كريم شكور، يوم السبت، عن أعداد عناصر داعش بين حدود الإقليم وقضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، مؤكدا تحييد تحركات التنظيم في المناطق الجبلية البعيدة بفعل التنسيق العالي بين قوات الجيش والبيشمركة.

وقال شكور، لوكالة شفق نيوز، إن "تحركات عناصر داعش جنوبي قضاء الطوز شبه تلاشت وباتت محدودة جراء العمليات الاستباقية والتنسيق العالي بين البيشمركة والجيش العراقي والتشكيلات الأخرى، والأمر نفسه في المناطق الجبلية الوعرة بين أطراف قضاء كفري وطوز خورماتو".

ويبلغ عدد عناصر داعش في عموم قواطع حدود الطوز مع قضاء كفري وفقاً لاحصائيات قيادة عمليات الطوز ومسؤولي القواطع الأمنية، أقل من 80 عنصراً، ومعظمهم حبيسوا المناطق المحرمة الوعرة الخالية من السكان والقطعات الأمنية، بحسب النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني.

واعتبر شكور، أن "الأوضاع الأمنية في الحدود الساخنة بين الطوز وكفري أفضل بكثير من الأعوام السابقة، وتسير نحو التحسن المستمر"، مشيراً إلى وجود لواء للبيشمركة في ناحية (زنانة) التابعة لقضاء كفري يعمل بتنسيقٍ عالٍ مع قيادة عمليات طوزخورماتو، على ملاحقة وتقصي تحركات مفارز داعش المحدودة".

وأكد أن "نهاية داعش وبقاياه باتت قريبة في البؤر الساخنة بين إقليم كوردستان وصلاح الدين، بعد استكمال إجراءات نشر لواء التنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة في الفترات القادمة".

وتعد المناطق الشاغرة بين صلاح الدين وإقليم كوردستان، بؤراً ساخنة لداعش تحوي مفارز متحركة تحاول استهداف القطعات الأمنية واختطاف الرعاة والمزارعين أو فتح ممرات للتسلل نحو محافظتي ديالى وصلاح الدين.