الجيش الأميركي يعلن سقوط إحدى طائراته لتزويد الوقود غرب العراق

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الجمعة، فقدان طائرة تزود بالوقود جواً من طراز KC-135 خلال عمليات في غرب العراق، مشيرةً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وقالت القيادة في بيانها إن الحادثة وقع لطائرتين في أجواء صديقة خلال عملية "الغضب الملحمي- Epic Fury"، سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما هبطت الأخرى بسلام.

وأضاف: "‏لم يكن ذلك بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".

وتؤدي طائرات KC-135 دوراً محورياً في العملية العسكرية القائمة حالياً ضد إيران، إذ تُوفّر التزود بالوقود جواً للقاذفات والمقاتلات بعيدة المدى، مما يُمكّنها من البقاء في مناطق العمليات لفترات مطوّلة.

وانطلقت العملية العسكرية في 28 شباط فبراير 2026، التي استهدفت في ضربتها الافتتاحية منظومة قيادة الحرس الثوري الإيراني وشبكة دفاعاته الجوية، واغتالت المرشد الإيراني علي خامنئي، وردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه دول المنطقة، شملت العراق والأردن والخليج وإسرائيل.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها أضخم تركّز للقوة العسكرية الأمريكية في المنطقة منذ جيل كامل.