الجيش الأميركي يعلن إتمام مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الجمعة، إكمال مهمة نقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، في عملية استمرت 23 يوماً.

وجاء في بيان رسمي صادر عن القيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية شملت نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من عناصر داعش من مراكز احتجاز داخل سوريا إلى عهدة السلطات العراقية، عبر رحلات جوية ليلية، بهدف ضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة.

وأوضح البيان أن المهمة بدأت في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، ونُفذت بقيادة القوات الأميركية وقوات التحالف ضمن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTF-OIR)، التي تولت التخطيط والتنسيق والتنفيذ.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، إن العملية نُفذت بـ"احترافية عالية" وذلك بتعاون شركاء إقليميين، مؤكداً أن نقل المعتقلين يُعد خطوة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي.

من جانبه، أكد قائد عملية العزم الصلب، اللواء كيفن لامبرت أن التنفيذ الناجح والمنظم للعملية سيسهم في منع عودة تنظيم داعش إلى النشاط داخل سوريا.