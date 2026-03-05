الجيش الأميركي يحسم الجدل: لا سقوط لطائرة في البصرة

2026-03-05T21:37:02+00:00

شفق نيوز- بغداد

نفت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم، الجمعة، صحة ما تم تداوله بشأن إسقاط طائرة مقاتلة أميركية فوق محافظة البصرة.

وقالت سنتكوم في بيان إن "شائعات تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي عن إسقاط طائرة مقاتلة أميركية فوق البصرة، هذه الشائعات لا أساس لها وليست صحيحة".

وجاء نفي سنتكوم بعد موجة روايات متضاربة شهدتها البصرة منذ ظهر الخميس، تحدثت عن هبوطٍ مظلي اضطراري لطيار أميركي ومساعده في منطقة كرمة علي شمالي المحافظة عقب سقوط طائرتهما قرب الحدود العراقية الإيرانية، وهو ما نفته لاحقاً قيادة عمليات البصرة.

