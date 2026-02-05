الجيش الأميركي: نولي أهمية لإتمام نقل معتقلي داعش من سوريا للعراق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأميركية، مساء الخميس، أنها لن تتردد في التعامل مع اي تهديد محتمل من الجانب الإيراني، لافتة إلى أنها تولي أهمية لإتمام نقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا للعراق.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "تركيزنا حالياً على حماية قواتنا والمصالح الأميركية"، مضيفاً ان "قواتنا متمركزة بمواقعها لحماية مصالحنا ولتنفيذ أي مهمة".

وأشار إلى أن "الحاملة أبراهام لينكولن تقوم بعمليات ضمن مهام روتينية"، مؤكداً أن بلاده قامت مؤخرا بزيادة الضغط على تنظيم الدولة "لمنع عودته".

ولفت المتحدث، إلى أن القوات الأميركية لا تتردد في حماية نفسها، "لذا أسقطنا المسيرة الإيرانية".

وأوضح أن "المسيرة الإيرانية اقتربت بشكل عدائي من حاملة طائرات أميركية"، مشيراً إلى عدم وجود "أي داعٍ لاقتراب قطعة عسكرية إيرانية من أي قطعة أميركية".

كما نبّه إلى أن "حاملة الطائرات الأميركية كانت تبعد 500 ميل بحري عن ساحل إيران"، مشدداً على ان القوات الأميركية لن تتردد في الرد أبداً عندما تكون السفن الأميركية مهددة.