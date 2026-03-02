الجيش الأميركي: طائراتنا سقطت بنيران صديقة

شفق نيوز- الكويت

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت ثلاث مقاتلات عن طريق الخطأ خلال عمليات قتال نشطة.

وأضافت في بيان، أن سقوط الطائرات فوق الكويت تم "بنيران صديقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكدة نجاة أطقمها بالكامل من الحادث.

وقالت الوزارة إنها تنسق مع القوات الأميركية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات فنية مشتركة ذات صلة، دون مزيد من التفاصيل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-15 تابعة لسلاح الجو الأميركي في منطقة مفتوحة شمالي الكويت قرب الحدود مع العراق.

وبينت المشاهد تمكن الطيار من النجاة بعد استخدام مقعد القذف، فيما بادر عدد من السكان المحليين إلى تقديم المساعدة له في موقع الحادث.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، اعتقدت عناصر من الأمن الكويتي في بادئ الأمر أن الطيار إيراني الجنسية، قبل أن يتبيّن بعد الوصول إليه أنه أميركي. وأشارت المعطيات إلى أنه جرى احتجازه ونقله داخل صندوق إحدى المركبات الأمنية.