الجيش الأمريكي يهدد بالرد بعد تجدد الهجمات في العراق وسوريا ويوجه دعوة لبغداد

شفق نيوز/ دعا الجيش الأمريكي، الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد هجومين فاشلين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران أمس الاثنين.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في تصريحات صحفية "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر"، بحسب رويترز.

وأضاف: "ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأمريكية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات، وإذا استمرت فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".

وكان هجوم صاروخي وإطلاق طائرات بدون طيار على قواعد أمريكية في العراق وسوريا خلال اليومين الماضيين، هو الأول من نوعه منذ توقف دام حوالي ثلاثة أشهر في الهجمات التي كانت شبه يومية والتي بلغت ذروتها بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في موقع البرج 22 في الأردن في يناير/كانون الثاني.

ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد الهجوم على الأردن، وبعض الدعوات من المشرعين الجمهوريين في واشنطن لرد أمريكي مباشر ضد إيران، دعا قائد إيراني كبير، الفصائل المسلحة إلى وقف هجماتها في نهاية يناير/كانون الثاني.

وللولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق و900 جندي في شرق سوريا في مهمة تقديم المشورة والمساعدة.

وساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في إسقاط موجة ضخمة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية في 14 نيسان/أبريل أطلقتها طهران ردا على غارة إسرائيلية في 1 نيسان/أبريل ضد منشأة دبلوماسية إيرانية في سوريا.

واتهمت واشنطن إيران في الماضي بتمويل وتوجيه الفصائل المسلحة في العراق وسوريا التي تهاجم القوات الأمريكية.

والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يشعر بالقلق من أن تصبح بلاده ساحة معركة للقتال بين الولايات المتحدة وإيران، بالرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية العراقية على الرغم من التوترات الإقليمية المتصاعدة.