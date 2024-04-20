الجيش الأمريكي ينفي صلته بانفجار مقر للحشد الشعبي في العراق

شفق نيوز/ نفت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، يوم السبت، صلتها بقصف استهدف مقراً للحشد الشعبي شمال محافظة بابل.

وقالت القيادة في تدوينة على منصة "X": "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم. تلك التقارير غير صحيحة".

وأضافت أن الولايات المتحدة لم تقم بشن غارات جوية في العراق اليوم.

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز، بتسجيل إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، إلى الجنوب من بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاعدة تم استهدافها بثلاثة صواريخ مجهولة المصدر، مما تسبب بإصابة ثلاثة عناصر من الحشد، وقوع أضرار مادية.