الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل صد هجوم بالمسيرات في العراق ويتحدث عن وقوع "إصابات طفيفة"

شفق نيوز/ كشفت القيادة المركزية الاميركية، يوم الأربعاء، تفاصيل صد هجوم بالمسيرات على قاعدتي "عين الاسد وحرير" في العراق.

وذكر بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتنا تصدت لمسيرتين غرب العراق ودمرت إحداهما وهناك إصابات طفيفة بين قوات التحالف".

ولفت البيان الى "تدمير مسيرة ثالثة في إقليم كوردستان دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأكدت القيادة "الاستمرار في تقييم التأثيرات على العمليات".

وختمت بالقول، "نحن في لحظة التأهب القصوى، نراقب عن كثب الوضع في العراق والمنطقة ونريد التأكيد على أن القوات الأمريكية ستدافع عن ضد أي تهديد".