الجيش الأمريكي يعلن قتل قيادي "داعشي" كبير بضربة جوية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل قيادي كبير في تنظيم داعش بضربة جوية في سوريا.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "‏في يوم 16 حزيران/ يونيو الجاري، نفذت القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية في سوريا، أسفرت عن مقتل أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي، وهو مسؤول كبير في تنظيم داعش".

وأشارت إلى أن تصفية هذا القيادي "ستؤدي إلى تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ستواصل إلى جانب الحلفاء والشركاء في المنطقة، تنفيذ العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العملياتية لتنظيم داعش وضمان هزيمته الدائمة.

ولفت القيادة إلى أنه "‏لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة".