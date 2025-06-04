الجيش الأمريكي يعلن عن عمليات خاطفة ضد داعش في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، اليوم الخميس، أنها دعمت القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال عمليات لملاحقة فلول تنظيم داعش بين 21 و27 أيار/مايو، ضمن الحملة المستمرة للقضاء على التنظيم الإرهابي.

وقالت القيادة في بيان، إن القوات الأميركية دعمت تنفيذ ست عمليات ضد داعش، خمس منها في العراق وواحدة في سوريا، وأسفرت عن مقتل عنصرين من التنظيم، واعتقال اثنين آخرين بينهم قيادي بارز، إلى جانب ضبط كميات من الأسلحة.

وأضاف أن العمليات "تهدف إلى تقويض قدرة التنظيم على إعادة التنظيم والتخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين، وقوات التحالف والقوات الشريكة في المنطقة".

وفي سوريا، نفذت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من "سنتكوم"، عملية ضد داعش قرب دير الزور في 21 و22 أيار، أسفرت عن اعتقال عنصر من التنظيم.

أما في العراق، فقد نفذت القوات العراقية عمليات أمنية في محافظات صلاح الدين وكركوك والفلوجة خلال الفترة ذاتها، بدعم أميركي، أسفرت عن تدمير عدة مواقع، ومصادرة أسلحة وذخائر، والاستيلاء على مواد ذات قيمة استخبارية، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من داعش واعتقال قيادي في التنظيم.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية، أن "الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي المشتركة ضمن عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) تواصل التزامها بالقضاء النهائي على تنظيم داعش".

ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، قوله: "إن عمليات كهذه تبرز التزام القيادة المركزية وشركائنا في التحالف الدولي بالهزيمة المستمرة لداعش في المنطقة".