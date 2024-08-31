الجيش الأمريكي يعلن إصابة 7 من جنوده بعملية صحراء الانبار

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، أن 7 جنود أميركيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن 5 من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب 2 بسبب سقوطهما، مؤكدا أن حال كل المصابين مستقرة.

وأمس الجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن قتل 14 إرهابياً بينهم قيادات في تنظيم داعش بعملية نوعية نفذها جهاز المخابرات العراقي في صحراء الانبار.

بينما أعلنت "سنتكوم" أمس الجمعة أيضاً، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 آب، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر داعش.