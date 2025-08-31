‏‎الجيش الأمريكي يختبر أسلحة إسرائيلية متطورة في العراق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم الأحد، عن إجراء الجيش الأميركي، تجارب على ذخيرة إسرائيلية متطورة من طراز SPIKE NLOS، ضمن تدريبات عسكرية واسعة النطاق في العراق.

‎وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن التجارب شملت استخدام الذخيرة، التي تنتجها شركة رافائيل الإسرائيلية، ضمن منظومات دفاعية متقدمة، مشيرة إلى أن هذه التقنية تحظى بانتشار متزايد على مستوى العالم.

‎وتُعد ذخيرة SPIKE NLOS (غير خط النظر)، وفق التقرير العبري، من الأنظمة الدقيقة بعيدة المدى، القادرة على إصابة أهداف على مسافة تتجاوز 50 كيلومتراً، مع إمكانية التوجيه والتحكم أثناء الطيران.

‎وبحسب الصحيفة، يندرج تنفيذ هذه التجارب في العراق ضمن إطار توسيع التعاون العسكري الأميركي–الإسرائيلي، بالتزامن مع مساع أميركية لتعزيز القدرات الدفاعية في مناطق النزاع، وسط تصاعد التحديات الأمنية الإقليمية.