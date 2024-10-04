الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 24 في أعنف هجوم تشنه الفصائل العراقية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين وإصابة 24 في أعنف هجوم تشنه الفصائل العراقية منذ نحو عام.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريحات صحفية، أن الجنديين القتيلين هما من لواء جولاني الكتيبة الثالثة عشر"، لافتاً إلى أن "طائرة بدون طيار انفجرت في قاعدة عسكرية شمال الجولان، أطلقت من العراق.

ويعد هذا الهجوم هو الأعنف من إجمالي أكثر من 180 هجوماً تبنته الفصائل المسلحة العراقية على إسرائيل، منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، بوقت سابق من اليوم، مهاجمة 3 أهداف في طبريا والجولان المحتل، بواسطة الطائرات المسيّرة.وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها هاجموا ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان وطبريا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة".وأمس الخميس، هاجم "المقاومة الاسلامية في العراق"، هدفاً في جنوب إسرائيل بواسطة طائرة قالت إنها "ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى".