الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط ثاني مسيرة من العراق خلال أسبوعين

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من العراق، وهي ثاني مسيرة تسقطها الدفاعات الإسرائيلية خلال أسبوعين.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، أسقطت طائرة بدون طيار من العراق كانت تقترب من بحر الجليل".

‎وبحسب البيان، جاء الاعتراض بعد أن دقت صفارات الإنذار في طبريا والعديد من المناطق الأخرى بين الساعة 4:32 و4:36 صباحا بالتوقيت المحلي، ودقت صفارات الإنذار مرة أخرى بعد إسقاط الطائرات بدون طيار بسبب احتمال سقوط الشظايا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في الحادث".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الأربعاء 4 أيلول الجاري، أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة جرى إطلاقها من العراق كانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح الجيش في بيان له: "خلال ساعات الليلة الماضية اعترضت الدفاعات الجوية مسيرة كانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق، مضيفا أنه لم تخترق هذه الطائرة الأجواء الإسرائيلية، و لم تقع إصابات".

ووفق وسائل اعلام اسرائيلية، فقد تصدت الدفاعات الجوية لهذه الطائرة التي كانت في طريقها لضرب هدف جوي قرب الحدود الأردنية.