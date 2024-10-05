الجيش الإسرائيلي يتأهب لحرب كبرى في إيران ولا يستبعد ضرب العراق

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، يوم السبت، عن رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في جميع المجالات، ويستعد للقيام بعمل كبير في إيران، رداً على إطلاق 201 صاروخ أرض - أرض يوم الثلاثاء الماضي، فيما أشارت إلى أن "عين إسرائيل ترنوا نحو العراق أيضاً.

وبحسب تقرير لـ"يسرائيل هيوم" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن تل أبيب ترى نفسها "إسرائيل تخوض حربًا مباشرة ضد إيران"، وتقول أيضًا إن "التعاون الدولي ذاته مهم، وكذلك بالنسبة للشرعية الدولية، وأن التوقعات هي التعاون مع دول أخرى ردًا على ذلك".

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصادر إسرائيلية قولهم: "لقد فهم الغرب أننا مصممون، ولا مجال لتجاوز ما حدث في إيران".

بدوره، قال عضو الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي غدعون ساعر، للصحيفة الإسرائيلية: "لم نقرر بعد شكل الرد على إيران"، لافتاً إلى أن "نتنياهو يجري مساء اليوم مشاورات أمنية إضافية بشأن الرد على إيران".

وأشار الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن "العمل في إيران سيكون كبيرا وأن إطلاق النار على إسرائيل ستكون له عواقب".

وأضاف الجيش: إننا بحاجة إلى تقليل المخاطر والاستفادة من الفرص"، مشيرًا إلى "الرغبة في تحقيق الردع ضد طهران"، ومع ذلك، فإن "الرد على إطلاق النار على إسرائيل لن يمنع بالضرورة هجومًا إيرانيًا آخر، وفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم".

وبخصوص العراق، واستهداف الطائرات المُسيّرة الجيش الإسرائيلي في الجولان، نقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية، إشارتها إلى أن "الجبهة العراقية، ترتبط في وجود القوات الأميركية، وأنها تحت السيطرة الجوية الأميركية، دون استبعاد إمكانية الهجوم هناك".

وفي الختام، نقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول عسكري إسرائيلي، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علنًا عن هذه القضية، قوله "سنرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق".