الجيش الإسرائيلى يعترض مسار طائرة إيرانية فوق العراق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي، اعترض مسار طائرة إيرانية في الأجواء العراقية.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "الجيش الإسرائيلى اعترض طائرة إيرانية كانت متجهة لسوريا أو لبنان فوق العراق"، لافتة إلى أن "الجيش اعترض مسار طائرة الإيرانية للاشتباه بأنها كانت تحمل أسلحة لحزب الله".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد نقلت عن مسئولين بالجيش الإسرائيلى قولهم إن "الجيش الإسرائيلى يستعد لعمل مهم ضد إيران".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن عزم رئيس القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايل كوريلا، زيارة إسرائيل خلال الـ24 ساعة المقبلة؛ للتشارو فى تنسيق الرد على إيران.