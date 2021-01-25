الجيش العراقي يؤمن حماية فرق صيانة ابراج الكهرباء في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الفرقة الخامسة للجيش العراقي، اليوم الاثنين، بتأمين حماية فرق صيانة وإصلاح ابراج الطاقة الكهربائية في اطراف قضاء قره تبه شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الفوج الثاني لواء مشاة 20 وبأمرة امر الفوج المقدم الركن صدام علي عبدالله قامت بتأمين الحماية لكوادر صيانة الكهرباء المكلفة بإصلاح الاعطاب الحاصلة في الشبكة لإعادة التيار الكهربائي لقرى العساف والمرهون وبريهة في ناحية قرة تبة شمال محافظة ديالى، مشيراً إلى اصلاح الشبكة واعادة التيار الكهربائي.

يذكر أن ابراج الطاقة تتعرض لهجمات مستمرة من قبل عناصر "إرهابية وتخريبية" ما يسبب انطفاء وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي.