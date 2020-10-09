الجيش العراقي يوضح طبيعة تحركات أجهزة الأمن في بغداد

شفق نيوز/ أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بأن تحركات الأجهزة الأمنية في بغداد يوم الجمعة لا يتعدى كونها ممارسات يومية لعملها، نافياً دخولها حالة الإنذار القصوى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وان ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الامنية في حالة الإنذار اليوم الجمعة لا يتعدى موضوع الممارسات الامنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن انتشرت في العاصمة ونصبت نقاط التفتيش داخل المناطق السكنية، كما سيّرت دوريات رجالة وثابتة.

وتكافح الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات صاروخية تستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم السفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية ومقرات الحكومة.

كما تستهدف الصواريخ مطار بغداد الدولي الذي يضم معسكراً للقوات الأمريكية.



