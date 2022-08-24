قوات خاصة تنفذ عمليات إنزال جوي على 5 اهداف "ارهابية" غربي العراق

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاربعاء، بتنفيذ عمليات إنزال جوي بعد قصف جوي استهدف خمسة اهداف "ارهابية" في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت الخلية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "القطعات الأمنية تواصل عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة، بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت القوات الخاصة في الجيش العراقي ، فجر اليوم، عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها ست ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على خمسة اهداف في مناطق جنوبي قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين".

وبينت أن "هذه العملية المشتركة التي شارك بها رجال القوة الجوية ووحدات الجيش والقوات الخاصة ورجال استخبارات الداخلية تعد من العمليات النوعية المشتركة المهمة التي نفذتها قواتنا الامنية لمتابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية".