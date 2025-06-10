كركوك.. الجيش العراقي يكمل تطهير أحد الوديان "الناشطة إرهابياً"

شفق نيوز/ أعلن قائد الفرقة 11 في الجيش العراقي، اللواء الركن معز بداي، يوم الثلاثاء، الانتهاء من تطهير وتجريف وادي زغيتون الذي كان الإرهابيون ينشطون فيه.

وقال بداي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "لواء المشاة الثاني والأربعين، ضمن قيادة الفرقة المشاة الحادية عشر، تمكن من إتمام أعمال تطهير وتجريف وادي زغيتون وتحويل مجرى المياه إلى شقٍّ نظامي، مع ردم مناطق القصب التي كانت تمثل ملاذاً للإرهابيين".

وبين أن "الجهد الهندسي تمكن من إنشاء ربايا نموذجية، وصولاً إلى (ربية ثأر الشهداء)، التي أُقيمت في المكان الذي سقط فيه عددٌ من الشهداء خلال عملية نوعية نُفذت بحثاً عن الإرهابيين في وقت سابق".

السيطرة على الوادي

وأوضح بداي أن "الوادي أصبح تحت قبضة الجيش العراقي بعد عشرين عاماً من استغلاله من قِبل الجماعات الإرهابية. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب وتأمين المناطق التي كانت تشكل ملاذاً آمناً للعناصر الإرهابية".

جهود الجيش العراقي

وتابع "يواصل الجيش العراقي جهوده في تطهير المناطق من الإرهاب وتأمينها، من خلال تنفيذ عمليات عسكرية نوعية واستهداف البنى التحتية للإرهابيين. هذه الجهود تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في المناطق التي كانت تعاني من سيطرة الجماعات الإرهابية".

ويمثل تطهير المناطق من الإرهاب خطوة مهمة في استعادة الأمن والاستقرار، ويعزز من قدرة القوات الأمنية على حماية المواطنين والتصدي للتهديدات الإرهابية. كما يسهم في إعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تأثرت بالإرهاب.