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الجيش العراقي يكرم جنوداً احبطوا هجوما بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد

Category: أمـن

Date: 2021-06-09T11:07:17+0000
الجيش العراقي يكرم جنوداً احبطوا هجوما بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري مسؤول في قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي غربي محافظة الانبار، يوم الاربعاء، عن قيام قيادة عمليات الجزيرة والبادية، بتكريم عدد من عناصر وحدة الدفاع الجوي العراقية المتواجدة في القاعدة، وذلك على خلفية صدهم لهجوم استهدف القاعدة بطائرتين مسيرتين.

وأوضح المصدر، وهو برتبة مقدم ركن، في حديث لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تمكن وحدة الدفاع الجوي التابعة للفرقة الاولى في الجيش العراقي، من إحباط الهجوم الاخير الذي شن على القاعدة عبر طائرتين مسيرتين، كرمت الفرقة، العناصر التي تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا القاعدة فجر يوم الأحد من الأسبوع الجاري".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت يوم الأحد الماضي 6 حزيران إسقاط طائرتين مسيرتين في قاعدة عين الأسد

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