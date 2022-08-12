الجيش العراقي يقصف أهدافاً لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في ديالى اليوم الجمعة، بقصف اهدافاً لداعش في محيط بحيرة حمرين قرب ناحية جلولاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مدفعية اللواء الثاني من الغرفة الاولى الجيش العراقي عالجت تحركات لداعش في أطراف بحيرة حمرين في الأجزاء الشرقية لناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف أن "الجيش رصد تحركات لعناصر داعش في أطراف بحيرة حمرين بكاميرات المراقبة الحرارية وتم معالجتها".

وأشار المصدر إلى أن "حصيلة القصف لم تكشف إلى الأن بشكل دقيق من قبل القوات الأمنية التي أكدت نجاح عملية المعالجة وإجبار العناصر الإرهابية على الفرار".