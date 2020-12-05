الجيش العراقي يقتل عنصرا من داعش ويدمر انفاقا في جبال

شفق نيوز/ افاد مصدر امني اليوم السبت بمقتل عنصر من داعش وتدمير عدد من الانفاق بعمليات امنية في جبال مكحول شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات من الجيش العراقي وشرطة "سوات" نفذوا عمليات تفتيش وتطهير لمناطق جبال مكحول بحثا عن اوكار وبؤر لعناصر داعش.

واكد المصدر ان العمليات اسفرت عن تدمير عدد من الانفاق والاوكار التابعة للتنظيم وقتل احد عناصر داعش خلال محاولته الهروب من القوات الامنية.

واضاف المصدر ان العمليات مستمرة لمنع عناصر التنظيم من شن اي هجمات جديدة تستهدف المدنيين او القطعات الامنية.

وتعد جبال مكحول الممتدة بين 3 محافظات عراقية من اكبر معاقل وملاذات عناصر داعش وتنظيم القاعدة سابقا ,ولم تتمكن قوات الامن من احتواء خطرها او السيطرة عليها طيلة السنوات الماضية رغم العمليات الامنية والضربات الجوية المستمرة.