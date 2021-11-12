الجيش العراقي يقتل داعشياً ويصيب آخر بعملية استباقية في كركوك .. صور

شفق نيوز/ افاد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة/كركوك الفريق الركن علي الفريجي يوم الجمعة بمقتل أحد عناصر تنظيم داعش واصابة آخر بجروح في منطقة "وادي الشاي" بالمحافظة.

وقال الفريق الركن الفريجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إرهابياً قُتل فيما أُصيب آخر بجروح بعملية استباقية لقوات اللواء 45 للجيش العراقي.

وأشار إلى تدمير مضافة لفلول داعش الارهابي وضبط قذائف وعبوات وأدوات طبخ واسطوانات غاز في وادي الشاي.

وتقع منطقة وادي الشاي جنوب قاطع مسؤولية المقر المتقدم للعمليات المشتركة / كركوك، وهي تلتقي مع حدود محافظتي ديالى وصلاح الدين وهو وادٍ يعد احد معاقل التنظيم المتشدد.